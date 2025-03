Nova manifestação de aposentados na Argentina desafia o governo com mais apoios

Aposentados afetados pelo duro ajuste do presidente argentino, Javier Milei, marcham novamente nesta quarta-feira (19), em Buenos Aires, com apoio renovado dos torcedores de futebol, mas também de sindicatos e organizações sociais, uma semana após incidentes violentos.

O protesto coincide com o debate na Câmara dos Deputados de um decreto de Milei para obter o apoio do Congresso para a assinatura de uma nova dívida com Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo, sem maioria, depende de aliados para sua aprovação.

A Argentina necessita de fundos do organismo para fortalecer suas reservas, em um contexto de nervosismo nos mercados e de crescente intervenção do Banco Central para travar a queda do peso.