Petróleo sobe após divulgação de reservas comerciais dos EUA

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta quarta-feira (19), impulsionadas pela publicação do relatório semanal sobre as reservas de hidrocarbonetos dos Estados Unidos, mas acabaram contidas pelo resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 0,31%, a 70,78 dólares. Por sua vez, em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, subiu 0,39%, para 67,16 dólares.

"Diante de uma situação geopolítica tranquila no geral, o relatório foi o principal motor" do mercado, explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.