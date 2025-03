Influenciadora é condenada por ligar enchentes no RS às crenças africanas

Durante o processo, Michele disse que é evangélica e a religião dela prega a existência de um único Deus. "Religiões que cultuam outras entidades não direcionam os seus fieis para o caminho correto e os colocariam a mercê da ira de Deus", justificou, segundo trecho da defesa reproduzido pelo magistrado.

A influenciadora afirmou que foi mal interpretada e gravou um novo vídeo se retratando. Ela defendeu que a declaração foi feita dentro dos limites da liberdade religiosa.

Cabe recurso da condenação. O UOL tenta contato com Michele Dias Abreu. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

A declaração foi publicada nas redes sociais em 5 de maio de 2024. Ela possuía quase 32 mil seguidores na época do post, mas o vídeo foi compartilhado em diversos perfis e passou de 3 milhões de visualizações.