3 truques da presidente do México pra peitar Trump: 'Tirou testosterona do jogo'

Como lidar, sem ceder, com um vizinho inconveniente com quem não se pode discutir? A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tem conseguido até agora com seu colega norte-americano, Donald Trump, seu opositor ideológico.

Cientista, de classe média e reservada, a primeira mulher presidente da história do México tenta ganhar o respeito de Trump, que por um lado a chama de mulher "maravilhosa", mas por outro acusa seu governo de conluio com o tráfico de drogas.

Além da relação pessoal, a líder de esquerda, de 62 anos, deve proteger os interesses comerciais do México contra as ameaças tarifárias de Washington, sem comprometer sua soberania, dizem especialistas.