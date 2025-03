Aeroporto de Londres vai retomar hoje 'alguns voos' após incêndio e apagão

Um incêndio em uma subestação de energia causou um apagão no aeroporto. Cerca de 120 voos já tinham decolado de suas origens quando o fechamento foi anunciado. As aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, como o de Gatwick, também próximo a Londres, Charles de Gaulle, em Paris, e de Shannon, na Irlanda.

Bombeiros apagam chamas de um incêndio que começou em uma subestação que fornecia energia para o Aeroporto de Heathrow em Hayes, oeste de Londres, em 21 de março de 2025 Imagem: BENJAMIN CREMEL/AFP

Cerca de 300 mil passageiros foram afetados pelo fechamento. Pessoas reclamaram da falta de assistência das companhias. "Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível", disse Talia Fokaides, que embarcaria em Heathrow com destino à Atenas na manhã desta sexta-feira, à AFP.

O Aeroporto de Heathrow atende 80 países, opera 1.300 decolagens e pousos por dia e é frequentado por cerca de 230 mil passageiros diariamente. Ele é considerado um dos cinco aeroportos mais importantes do mundo e o maior da Europa.

Fumaça saindo de um incêndio em uma subestação elétrica do bairro que fornece energia para o Aeroporto de Heathrow em Hayes, oeste de Londres Imagem: HANDOUT/AFP

Enormes chamas e nuvens de fumaça puderam ser vistas no céu durante a noite. No início da manhã, as vias ao redor do maior aeroporto do Reino Unido estavam praticamente desertas, exceto por alguns passageiros que se afastavam com suas bagagens.