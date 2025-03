Milhares de turcos protestam contra prisão de principal rival de Erdogan

Imamoglu é acusado de "corrupção" e de "apoio a uma organização terrorista" por supostos vínculos com o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), segundo o ministro da Justiça, Yilmaz Tunç.

O prefeito, que no domingo seria oficialmente nomeado candidato do partido para as eleições presidenciais de 2028, foi levado a um centro policial, segundo fontes próximas.

Enquanto Özgür Özel convocava todo o país a protestar, Erdogan alertou que "a Turquia não se curvará ao terrorismo de rua".

"Deixem-me dizer alto e claro: os protestos de rua convocados pelo líder do CHP são um beco sem saída", declarou o presidente, acusando o político opositor de "grave irresponsabilidade".

Nesta sexta-feira, as autoridades ampliaram a proibição de protestos para Ancara e Esmirna e, antes da manifestação em Istambul, bloquearam as principais vias de acesso à prefeitura.

Apesar da detenção de Imamoglu, o CHP prometeu seguir com suas primárias no domingo, nas quais planeja formalmente nomeá-lo candidato para as eleições de 2028.