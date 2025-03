Papa terá de aprender a falar novamente, mas está bem, diz cardeal argentino

O papa Francisco está recuperando lentamente suas forças no hospital, mas precisa "reaprender a falar" após o uso prolongado de oxigenoterapia de alto fluxo, disse o cardeal Víctor Manuel Fernández nesta sexta-feira.

O cardeal, que é o chefe do escritório doutrinário do Vaticano, rejeitou as especulações de que o pontífice se aposentaria e disse que ele estava voltando a ser o que era antes.

"O papa está indo muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes", disse Fernández em uma apresentação de um novo livro de Francisco sobre poesia.