Meta lança assistente de IA generativa na UE

Além disso, tem acesso a ferramentas de busca na internet.

Com este tipo de ajuda, uma pessoa pode "aprofundar-se em temas da atualidade ou obter ajuda para um tutorial", assim como planejar uma viagem, explicou a empresa.

- Regulamentação "incoerente" -

Até agora, a Meta havia optado por suspender a implantação na UE, ao alegar que não tinha clareza sobre a interpretação das autoridades europeias das diversas leis que regulamentam as novas tecnologias, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e as regulamentações sobre mercados digitais e sobre IA.

O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, criticou, em um artigo publicado no ano passado em parceria com o CEO do Spotify, Daniel Ek, um marco regulatório europeu "fragmentado", com "aplicações incoerentes" que "freiam a inovação e os desenvolvedores".

Depois de muitas negociações com os reguladores, a Meta finalmente oferece aos consumidores europeus uma interface centrada na geração de texto, sem imagens, ao contrário das versões disponíveis nos Estados Unidos e em países não europeus.