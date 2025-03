EUA sanciona ex-presidente argentina Cristina Kirchner por 'corrupção'

Os dois "abusaram de suas posições ao orquestrarem e se beneficiarem financeiramente de múltiplos esquemas de suborno relacionados a contratos de obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino", sustenta Rubio.

O secretário de Estado acrescenta que Cristina e De Vido minaram "a confiança do povo argentino e de quem investe no futuro" do país sul-americano.

Milei, a quem o presidente americano Donald Trump chama de "amigo", compartilhou o comunicado na rede social X.

"Che Cristina", escreveu ele, zombando das habituais diatribes contra o governo que a ex-presidente escreve e que geralmente começam com "Che Milei".

Rubio foi um dos senadores republicanos que pediram há anos sanções contra Cristina, a quem chegaram a classificar de "cleptocrata convicta" em uma carta ao ex-presidente democrata Joe Biden.

"Roubou bilhões dos cofres do Estado e permitiu a atores malignos como China e Irã aprofundarem sua influência corrupta" na Argentina, escreveram em 2023.