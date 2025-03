Petróleo sobe, puxado por comentários de Trump sobre tarifas

As cotações internacionais do petróleo subiram ligeiramente nesta sexta-feira (21), impulsionadas pelos últimos comentários do presidente americano Donald Trump sobre uma possível "flexibilidade" em sua política de aumento das tarifas aduaneiras.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 0,22%, para 72,16 dólares. Em Nova York, seu equivalente americano, o WTI com vencimento no mesmo mês, avançou 0,31%, para 68,28 dólares.

O mercado "se recuperou após os comentários de [Donald] Trump sobre os direitos aduaneiros", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.