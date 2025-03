Embaixador da África do Sul é recebido com festa após ser expulso dos EUA

Uma declaração de que você é 'persona non grata' é uma forma de humilhação. Mas quando você retorna e encontra uma multidão como esta, tão calorosa...passo a usar meu 'crachá' de persona non grata com dignidade. Não foi nossa escolha voltar para casa, mas voltamos sem arrependimentos

Ebrahin Rasool, durante fala em megafone, no aeroporto internacional de Cidade do Cabo

Os EUA cortaram fundos de ajuda à África do Sul no mês passado. Trump argumenta que país apoia o grupo palestino Hamas, o Irã, "persegue" políticos brancos e está "confiscando terras".

Motivo de ataque à Rasool foram comentários que ele fez sobre os EUA em uma palestra. O ex-embaixador disse, por exemplo, que o movimento Maga (Torne a América Grande Novamente) não é só um "instinto supremacista", mas uma maneira clara de tornar os EUA mais brancos. De volta à África do Sul, Rasool diz que mantinha o que foi dito.

O bilionário Elon Musk é sul-africano, próximo a Trump e disse recentemente que cidadãos brancos têm sido vítima de "leis racistas de propriedade".

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, sancionou uma lei em janeiro que permite que o Estado exproprie terras de interesse público. Em alguns casos, inclusive, não será necessário compensar o dono. O mandatário argumenta que nenhum terreno foi expropriado e que medida é forma para nivelar as disparidades raciais no país, que tem maioria negra.

*Com informações da Reuters e da CNN