Confronto armado deixa três mortos e 15 feridos no sul dos EUA

Três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um tiroteio entre duas quadrilhas registrado na noite de sexta-feira no estado do Novo México, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia neste sábado (22), acrescentando que não há detidos até o momento.

O confronto ocorreu por volta das 22h de sexta-feira em Las Cruces, 120 km ao sul de Albuquerque, onde cerca de 200 pessoas estavam reunidas para assistir a uma corrida ilegal de carros.

"A investigação até o momento revela que houve um desentendimento entre dois grupos e que este desentendimento escalou para uma troca de tiros entre os dois grupos. Várias pessoas ficaram feridas no fogo cruzado", declarou o chefe da polícia de Las Cruces, Jeremy Story.