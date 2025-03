Justiça nega recurso e condena influenciadora que expôs Klara Castanho

A influenciadora publicou posteriormente um vídeo pedindo desculpas a Klara e afirmando ter caído em uma fake news, induzida por terceiros. "Sempre procurei ser muito correta. Peço perdão do fundo do meu coração", afirmou à época.

Na ação, a atriz disse que as declarações de Dri Paz foram "irresponsáveis e abusivas". A influenciadora foi condenada em primeira instância em agosto do ano passado.

O juiz Guilherme Silveira Teixeira declarou na sentença que a influenciadora "de maneira temerária e irresponsável, ignorando qualquer cautela ou empatia, causou considerável exposição negativa à imagem da autora [Klara], já fragilizada pela situação pessoal que vivenciava".

Dri Paz recorreu da decisão alegando não ter sido devidamente citada sobre a existência do processo. Em mensagem enviada à coluna à época da condenação, ela disse: "nunca fui citada pela Justiça nesse processo ou sequer tive direito a defesa, já que nem sabia da existência do mesmo".

Os desembargadores, porém, não aceitaram a argumentação e mantiveram a condenação.

"A citação que se deu no endereço informado pela ré [Dri Paz] em seu cadastro de empresária individual", declarou na ação o desembargador Ronnie Barros Soares, relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo. "Informado pela própria requerida o endereço de sua atividade econômica perante o órgão competente, há de se reconhecer como seu domicílio, nos termos legais".