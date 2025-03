Trump recorre à Suprema Corte para validar demissão de funcionários

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu à Suprema Corte nesta segunda-feira (24) para que valide as demissões em massa de funcionários públicos, depois que um juiz da Califórnia determinou que o governo federal recontratasse milhares de pessoas despedidas.

Nos últimos dias, Trump intensificou sua queda de braço com os juízes de todo o país, que aumentaram as decisões contra suas políticas. No fim de semana, o presidente pediu à Suprema Corte, a máxima instância judicial do país, que "resolva" o "problema" que, para ele, os juízes federais representam.

O pedido de emergência apresentado hoje pelo Departamento de Justiça opõe-se à decisão de um juiz federal da Califórnia, que, no início de março, ordenou a readmissão de mais de 16.000 funcionários em período de teste que tinham sido demitidos.