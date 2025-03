Homens armados matam 6 pessoas em ataques 'coordenados' no Paquistão

Homens armados mataram pelo menos seis pessoas no sudoeste do Paquistão, em ataques "coordenados" contra passageiros de ônibus com base em sua etnia, informou a polícia nesta quinta-feira (27, data local).

O Paquistão enfrenta há décadas uma insurgência separatista na província de Baluchistão, onde militantes atacam as forças do Estado, estrangeiros e pessoas de outras regiões nessa área rica em minerais situada na fronteira com Afeganistão e Irã.

"Terroristas atacaram ônibus de passageiros e agentes de segurança em vários distritos de Baluchistão, matando pelo menos cinco passageiros não locais e um oficial de segurança", indicou à AFP um membro da polícia local que pediu para não ser identificado.