Príncipe Harry é acusado de 'assédio' e 'intimidação' em ONG na África

Essa decisão, tomada junto com o cofundador da Sentebale, o príncipe Seeiso de Lesotho, foi em "solidariedade" aos cinco membros do Conselho de Administração que renunciaram por seu conflito com a presidente da instituição, assinalou Harry.

Essas cinco pessoas exigiam a saída da presidente Sophie Chandauka, de 47 anos, uma advogada do Zimbábue que ocupa o cargo desde julho de 2023.

Chandauka tentou impedir sua retirada ao levar o caso perante a Alta Corte de Londres, o que provocou a renúncia coletiva.

Harry difundiu "informação prejudicial para o grande público sem informar nem a mim, nem a meus diretores nacionais, nem a meu diretor-executivo", disse Chandauka à rede de televisão Sky News, em entrevista que será exibida integralmente neste domingo. "É um exemplo de assédio e intimidação em larga escala", frisou.

Por sua vez, Kelello Lerotholi, ex-membro do Conselho de Administração, rejeitou essas acusações nessa mesma rede de televisão.

Esta semana, Chandauka afirmou em comunicado que "ousou denunciar", entre outros problemas, o "abuso de poder, a intimidação, a misoginia" e o racismo contra mulheres negras na ONG.