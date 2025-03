Starmer e Trump têm conversas 'produtivas' sobre acordo econômico

A indústria siderúrgica já está na mira, com tarifas contra as quais Londres não prometeu uma resposta, ao contrário da UE.

Segundo a imprensa britânica, Londres poderia recuar sobre a taxa aos serviços digitais, um imposto que tem como alvo especial os gigantes americanos da tecnologia, para evitar novas tarifas e dar segurança para um acordo comercial com os Estados Unidos.

Durante visita de Starmer à Casa Branca no mês passado, Donald Trump disse que os Estados Unidos e o Reino Unido iriam concluir "um verdadeiro acordo comercial no qual as tarifas não serão necessárias". Mas o compromisso caminha a passos lentos.

Segundo a nota de Downing Street, a conversa entre os dois começou com pedidos de pronta recuperação por parte de Donald Trump para o rei Charles III, que luta contra um câncer.

Sobre o caso ucraniano, "os dirigentes concordaram na necessidade de manter a pressão coletiva sobre [o presidente russo Vladimir] Putin".

