Luisa González, o ás da esquerda para recuperar poder no Equador

O sabor também está em seu tempero. Ela gosta de cozinhar as receitas de seus avós, como a tonga de gallina, um prato servido embrulhado em folhas de bananeira.

- "Esperança" -

Ela é protetora de seus filhos e, quando está com eles, muitas vezes pede que seus seguranças saiam.

Nessa campanha, Gonzalez foi mais aberta em relação à sua religião evangélica.

Em seu breve período no Congresso, ela foi um dos membros da assembleia que se opôs à descriminalização do aborto. No entanto, ela defende outras causas feministas e apela para que as mulheres cheguem ao poder.

O slogan de González é "justiça social e um punho de ferro para aqueles que semeiam a violência" no Equador, que teve a maior taxa de homicídios da América Latina em 2024, de acordo com a Insight Crime.