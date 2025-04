Cientistas dão vida a lobo gigante com genes de espécie extinta

A empresa explicou que alterou o DNA de um lobo-cinzento moderno com genes selecionados de fósseis de lobo-terrível. Esse material genético modificado foi usado para fecundar um óvulo de lobo-cinzento e inseminar uma cadela. O resultado foram três lobos-terríveis, segundo a Colossal.

"Acho essas afirmações extremamente exageradas", comentou o especialista em biologia molecular Alan Cooper, que participou de um estudo prévio do DNA do lobo-terrível. "É como se eu colocasse em você alguns genes do Neanderthal, que te dariam mais cabelo e músculos, e depois eu o chamasse de Neanderthal. Isso está a milhões de quilômetros do Neanderthal. Você seria um humano peludo."

"Isso não é um lobo-terrível. Eles criaram um animal com características fenotípicas de um lobo-terrível", ressaltou a ecologista Lisette Waits, professora da Universidade de Idaho. No entanto, trata-se de um avanço importante, acrescentou.

Dois filhotes foram batizados de Rômulo e Remo, uma referência à mitologia romana, e o terceiro foi chamado de Khaleesi, com inspiração na série de sucesso "Game of Thrones", que homenageia o majestoso lobo-terrível.

- "Debate semântico" -

Para criar o animal, a Colossal analisou o DNA do lobo-terrível a partir de dois fósseis, e o comparou ao do lobo-cinzento. A empresa determinou que as duas espécies eram "99,5% idênticas", disse à AFP Beth Shapiro, cientista-chefe do projeto.