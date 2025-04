Rede que contrabandeava centenas de marroquinos para a Espanha via Romênia é desmantelada

A Guarda Civil Espanhola anunciou, neste domingo (13), que desmantelou uma rede que contrabandeava entre 1.000 e 2.500 marroquinos para a Espanha via Romênia, cobrando de cada pessoa cerca de 3.000 euros (R$ 19.960) pela viagem.

As quatro pessoas que comandavam a rede na Espanha foram presas na província de Múrcia, no sudeste do país, por pertencerem a uma organização criminosa e promoverem a imigração irregular, informou a Guarda Civil em um comunicado.

A força de segurança não especificou as nacionalidades dos presos.