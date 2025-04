Katy Perry e noiva de Bezos vão ao espaço em um voo com tripulação 100% feminina

Até o momento, a Blue Origin transportou 52 pessoas ao espaço suborbital em 10 missões tripuladas.

Entre os famosos que viajaram a bordo da New Shepard no passado incluem William Shatner, lendário ator da saga de ficção científica Star Trek, e o próprio Jeff Bezos, que estava no voo inaugural tripulado.

O bilionário compete com a empresa Virgin Galactic, que também oferece voos suborbitais. Mas a Blue Origin também tem ambições de ir mais longe no mercado de voos orbitais e competir com a Space X, de propriedade do Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

Em janeiro, ele completou com sucesso seu primeiro voo orbital não tripulado, usando um lançador muito mais potente chamado New Glenn.

