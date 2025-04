Xi Jinping conclui visita ao Vietnã

"Não culpo a China. Não culpo o Vietnã. Não culpo. Vejo que estão se reunindo hoje e isso é maravilhoso", disse Trump, ao comentar sua política tarifária com jornalistas na Casa Branca.

"É uma reunião adorável... como tentar descobrir como podemos prejudicar os Estados Unidos da América", acrescentou.

Após o Vietnã, Xi visitará Malásia e Camboja em uma viagem para tentar promover a China como uma alternativa estável aos Estados Unidos no meio da guerra comercial de Trump.

No seu primeiro dia no Vietnã, Xi pediu na segunda-feira que os dois países façam "oposição conjunta à intimidação e mantenham a estabilidade do sistema mundial de livre comércio e das cadeias industriais e de abastecimento".

- Viagem de grande importância -

Depois de assinar 45 acordos de cooperação com o Vietnã na segunda-feira, a agenda de Xi nesta terça-feira teve um caráter mais protocolar.