Google desativará comentários sobre escolas em seu aplicativo Maps

As avaliações e classificações dadas às escolas do mundo inteiro, pelos usuários do aplicativo Google Maps, serão desativadas no final de abril, anunciou a empresa nesta quarta-feira (16).

"Esta decisão se deve à presença recorrente de contribuições intempestivas, prejudiciais e contrárias às nossas políticas", disse um porta-voz da empresa, contatado pela AFP.

Comentários como "escola horrível", "péssimo" ou até mesmo "professores horríveis", formam parte das opiniões que podem ser encontradas nas páginas de algumas escolas em cidades como Paris.