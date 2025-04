Com 2 de Raphinha, Barça vence Celta (4-3) nos acréscimos e segue líder isolado do Espanhol

O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 4 a 3 com uma virada dramática nos últimos instantes neste sábado (19), em Montjuic, pela 32ª rodada de LaLiga, e se manteve firme em seu caminho rumo ao título.

Com 73 pontos, o líder Barça está provisoriamente com sete à frente do seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid (2º), que carrega uma forte pressão antes do difícil jogo de domingo contra o Athletic Bilbao (4º).

O brasileiro Raphinha converteu um pênalti aos 90 minutos, dando os três pontos ao Barcelona após o árbitro consultar o VAR para rever uma queda de Dani Olmo na área.