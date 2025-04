Hamas publica vídeo que mostra refém israelense-colombiano com vida

No vídeo, Bohbot aparece muito abatido, chorando, sentado com um cobertor sobre as pernas. Ele parece estar falando ao telefone com membros de sua família.

Durante a conversa, pede que sua esposa, uma cidadã colombiana, vá à Casa Branca para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interceda por sua libertação.

A AFP não conseguiu determinar se a chamada realmente ocorreu e a data em que o vídeo foi gravado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, concedeu a Bohbot a nacionalidade colombiana após ele ter sido sequestrado.

Este é o terceiro vídeo em que Bohbot aparece. O anterior foi publicado pelo braço armado do movimento islamista palestino em 29 de março.

O israelense-colombiano foi sequestrado durante o festival de música Nova, no sul de Israel, durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.