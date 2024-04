Brusque inicia Série B do Brasileiro com vitória sobre o Mirassol

? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) April 24, 2024

Jogando em casa, o Brusque iniciou a partida em vantagem, quando o volante Rodolfo Potiguar acertou um chute de muito longe para superar o goleiro Alex Muralha.

Os visitantes chegaram a empatar aos 4 minutos da etapa final com gol em cobrança de pênalti de Dellatorre. E o atacante teve a oportunidade de colocar o Mirassol em vantagem 15 minutos depois com outra penalidade máxima. Porém, o camisa 49 do Leão mandou para fora.

A partir daí o Brusque assumiu o controle da partida e garantiu os três pontos graças a um gol contra do zagueiro Luiz Otávio, aos 21 minutos, e um tento do meio-campista Anderson Rosa, já nos acréscimos.