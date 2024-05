Enchentes no RS têm muito a dizer sobre as injustiças climáticas

Mas a repetição veio acompanhada de potencialização da tragédia. Uma tragédia que acontece em grande parte pelo constante assoreamento dos rios e seu par implacável, a saber, a falta de matas ciliares em suas margens.

Na região metropolitana, com quase 90 mil pessoas alcançadas pelas enchentes, está a expressão mais bem acabada da noção de zonas de sacrifício, ou seja, territórios em que além de comporem uma marginalização sistêmica, com infraestrutura precária, estão suscetíveis a enchentes e deslizamentos fruto de um longo processo de exclusão, como teoricamente elucidam as produções das doutoras em direito Leilane Reis e Thula Pires.

Por meio de imagens chocantes da evacuação do bairro Mathias Velho, que dentre outros elementos aparece na mídia vinculado à pessoas empobrecidas e com criminalidade alta, somos induzidas a crer que por um lado a marginalização é resultado de ações individuais, excluindo-se o poder público, e por outro, uma ilusão de que o que ocorreu foi algo natural e não resultado de um processo de exclusão que também evidencia a operacionalidade da injustiça climática.

Essa tragédia poderia ter sido evitada, pelo menos em termos de proporções, caso os governos estadual e municipais tivessem seriamente investido em prevenção, manutenção e respostas tendo por base o que ocorreu em setembro e novembro do ano passado, somado às pesquisas de hidrólogos e climatologistas que apontavam resultados catastróficos para a equação o El Niño e as altas temperaturas advindas das mudanças climáticas.

Além do mais, é sabido que o modelo econômico do agronegócio que impera no sul do Brasil é altamente agressivo para a natureza. Então esse evento não é natural. É uma resposta às emissões de carbono e, principalmente, ao descaso com as leis de proteção ambiental e ao desmatamento, que por aqui é histórico, vide a ocupação do solo nas regiões dos vales. Aos moldes do que nos legou Antonio Bispo dos Santos, nosso grande ancestral, nós precisamos repensar nossos modos de vida. Acrescento - caso contrário, a injustiça seguirá a dar o tom.

Pelo menos dentre a comunidade historiadora, é sabido que coincidências não se explicam por si mesmas. As tragédias voltam a acontecer sob a insígnia da farsa das responsabilidades dos mandatários que em nada aprenderam com os erros. Nós que não dispomos de grandes poderes, arcaremos com o ônus da potencialização da tragédia sempre que ela voltar a acontecer. Numa farsa constante, em que o senso de humanidade parece se fazer presente tão somente para mitigar e lidar com os danos.