Gol da narradora Lu Zogaib, da EBC, será exibido em festival de cinema

O primeiro gol narrado por uma mulher durante uma transmissão esportiva da Rádio Nacional foi escolhido para ser exibida no quadro 'Redação AM' do Cinefoot, o único festival de cinema de futebol do Brasil. A narração de Luciana Zogaib, recém-contratada da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para integrar o time de esportes da Rádio Nacional e TV Brasil, será exibido na telona na sessão deste domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Estação Net Rio, em Botafogo. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

Com o nome "O primeiro a gente nunca esquece", a narração exibida será do primeiro gol do uruguaio Nico de la Cruz com a camisa do Flamengo contra o Atlético-GO. Luciana disse que está muito feliz com a escolha e que esse momento representa um marco.