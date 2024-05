ONG relata torturas, execuções e prisões arbitrárias no Equador

É o caso do assassinato do jovem Carlos Javier Veja, de 19 anos, e do ferimento do seu primo Eduardo Velasco, em Guayaquil, no dia 2 de fevereiro. Ambos foram rotulados como "terroristas" pelo Exército. Segundo a ONG, os relatos colhidos e as imagens analisadas do incidente "contradizem o relato do Exército".

"O caso aberto contra Eduardo, que foi analisado pela Human Rights Watch, não mostra nenhuma evidência de que eles pertencessem a um grupo criminoso ou mesmo portassem armas naquele dia", disse a carta da HRW enviada ao presidente Noboa.

"No dia 22 de março o promotor pediu a um juiz que encerrasse a investigação contra Eduardo. O caso foi encerrado em 10 de abril e Eduardo foi libertado", completou.

Forças de segurança nas ruas de Guayaquil - REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Impunidade

A organização internacional disse ainda que está preocupada com a impunidade dos casos de violação de direitos humanos promovidos pelo Estado devido às declarações do presidente Noboa e da Assembleia Nacional do Equador.