Sport leva empate da Chape e tem posto no G4 ameaçado na Série B

O empate fez o Mirassol ganhar uma posição, ultrapassando o rival Novorizontino e assumindo a vice-liderança, com os mesmos 63 pontos do Tigre do Vale, mas ficando à frente pelo saldo de gols (15 a 13). A equipe dirigida por Mozart está dois pontos atrás do Santos, primeiro colocado e que ainda joga nesta segunda, às 21h, fora de casa, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Avaí, com 47 pontos, aparece na 12ª posição, livre do rebaixamento, mas sem chances de acesso.

Na próxima sexta-feira (15), o Mirassol tem confronto direto com o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 16h. Se o Ceará perder na terça, um empate basta para garantir o acesso à equipe do interior paulista. Já o Avaí volta a campo na outra segunda-feira (18), às 21h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.