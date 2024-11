Justiça terá nova decisão sobre futuro de Trump em caso de suborno a atriz pornô

Durante o mesmo período, as restrições de voo sobre a propriedade de Trump em Palm Beach, Flórida, serão suspensas temporariamente. A equipe de transição de Trump não havia conformado seus planos até o fechamento desta reportagem.

EUA autorizam Ucrânia a utilizar armas de longo alcance contra a Rússia

Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar armas de longo alcance, como o Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS), para atacar mais distante o território russo, atendendo a um pedido de longa data de Kiev. A permissão reflete uma escalada no apoio militar ocidental, projetada para enfraquecer as capacidades de Moscou e dificultar ataques russos contra a Ucrânia.

Embora ainda não esteja claro se haverá restrições ao uso desses mísseis, especula-se que sua utilização possa ser inicialmente limitada a regiões como Kursk, onde a Ucrânia já recuperou território. Desde o início da guerra, líderes ucranianos têm pressionado aliados ocidentais a permitir ataques estratégicos dentro da Rússia, esperando reduzir a eficiência militar russa e criar um fator de dissuasão que possa ser usado em futuras negociações de cessar-fogo.

A invasão à Ucrânia pela Rússia completa, nesta terça-feira, 1.000 dias, marcando um dos maiores conflitos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com as Nações Unidas, mais de 6 milhões de ucranianos vivem como refugiados no exterior, e a população do país caiu em um quarto desde o início da invasão, ordenada por Vladimir Putin por terra, mar e ar.

As perdas militares foram catastróficas, com estimativas ocidentais apontando centenas de milhares de mortos ou feridos em ambos os lados, embora os números exatos sejam mantidos em segredo.