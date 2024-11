Planetário de Brasília recebe exposição de astrofísicos negros

A exposição tem também uma versão em site, que apresenta conteúdos em vídeos imersivos em 360º e com animações.

O projeto foi ilustrado pelo artista Camilo Martins e em a participação dos pesquisadores Oscar dos Santos Borba e Liandra Ramos, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em parceria com os pesquisadores Alan Alves Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Rita de Cassia dos Anjos, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A exposição tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Serviço:

Exposição Astrofísica dos Corpos Negros

Data: de 13 de novembro a 28 de dezembro