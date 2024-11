Feira do G20 Social, no Rio, vende produtos de vários estados

"Espero vender muito porque milhares de pessoas vão passar por aqui nos dias do G20 Social. Estou até com medo de não ter como repor meu estoque", afirmou o vendedor, com uma boa dose de otimismo.

Apostando em bolsas com temas africanos, Nadja Araújo acredita que o G20 Social será uma ótima vitrine para os seus produtos. "Tudo é fabricação própria. Eu mesma produzo estampas com simbologias africanas. A ideia é fazer algo mais afrocentrado, ou seja, na visão que eu tenho do Brasil", avalia.

Em sua primeira edição, o G20 Social deve reunir 50 mil pessoas entre ativistas, representantes da sociedade civil e o público em geral, no Rio de Janeiro, nos três dias do evento.