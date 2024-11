BNDES e AIIB assinam memorando para investimentos no Brasil

Também em ação conjunta, o BNDES e o AIIB vão se empenhar para financiar projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul, que sofreu danos diversos causados por chuvas este ano, e apoiar os programas de desenvolvimento urbano e infraestrutura social para a realização da COP-30, em Belém. A cooperação tem ainda o objetivo de mobilizar capital privado para programas de infraestrutura.

Recursos

"O memorando assinado com o AIIB comprova que o BNDES retomou a sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social do país e que tem ampla capacidade de diversificar o funding [mobilização de recursos financeiros de terceiros para financiar operações de crédito e empréstimo de instituições financeiras] e buscar importantes parceiros internacionais para o financiamento de projetos sustentáveis e de infraestrutura que beneficiem tanto o Brasil quanto a Ásia", disse o presidente do BNDES.

O vice-presidente do AIIB, K. Limitovskiy, afirmou que o banco está satisfeito em assinar o memorando expandido com o BNDES, que aumentará a abrangência da parceria existente para cofinanciamento no Brasil. Segundo ele, o BNDES é um parceiro institucional prioritário do AIIB.

"Nossa colaboração expandida nos permitirá apoiar projetos de infraestrutura e iniciativas estratégicas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e fomentem o crescimento econômico no Brasil, na Ásia e além, e esperamos contribuir para os objetivos da COP-30 por meio do cofinanciamento de projetos estratégicos de clima e especialmente de adaptação no Brasil", acrescentou.

Para o BNDES, o AIIB "é um banco multilateral focado no desenvolvimento da Ásia, com sede na cidade de Pequim, na China, mas com membros de todo o mundo, incluindo o Brasil".