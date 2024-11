Pedágio free flow para litoral norte de SP: como será cobrança no novo Contorno Sul da Tamoios

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 18, o Contorno Sul da Rodovia Tamoios, no litoral norte de São Paulo. O trecho, com cobrança de pedágio no sistema free flow, será liberado ao tráfego às 20 horas.

A obra completa o Contorno de Caraguatatuba, sistema viário que vinha sendo planejado desde a década de 1980 para retirar o tráfego da rodovia Rio-Santos (SP-055) das áreas urbanas centrais de São Sebastião e Caraguatatuba.

Entre as melhorias, haverá menos congestionamento e redução da demora no acesso ao litoral norte já nesta temporada do verão 2024/25.

Veja perguntas e respostas sobre o tema:

O que vai melhorar com a liberação do Contorno Sul da rodovia?

Completa uma melhoria significativa no acesso às praias do litoral norte e ao Porto de São Sebastião, iniciada com a construção da Nova Serra da Tamoios (2022) e com a conclusão do Contorno Norte (2023).

O Contorno Sul começa em Caraguatatuba, no km 0 (km 11 da Tamoios, no bairro Casa Branca) e termina no km 33,9, ao lado do Porto de São Sebastião, conectando-se com a SP-055 (Rio-Santos).

São 22,7 km que podem ser percorridos em 16 minutos, com velocidade máxima de 80 km/h. Antes, o mesmo percurso era feito pelas áreas urbanas das duas cidades, com semáforos, lombadas e velocidade média de 40 km/h. O trajeto em dias úteis consumia pelo menos 45 minutos. Na alta temporada, chegava a 2 horas.

O trecho dará acesso para quais praias?

Para a maioria das praias de São Sebastião, como Enseada, Praia Grande, Guaecá, Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Maresias e Boiçucanga. Também facilita a chegada ao ponto de balsas da travessia São Sebastião-Ilhabela, permitindo acesso mais rápido às praias da ilha.

Como fica para quem tem como destino Ubatuba?

Quem opta pela Tamoios para chegar a Ubatuba pega o Contorno Norte no km 82 da rodovia, seguindo para a Rio-Santos sem entrar na área urbana de Caraguatatuba. A rodovia é de pista única, com fluxo nos dois sentidos.

Já quem vem de Bertioga com destino a Ubatuba usa o contorno todo, Sul e Norte, numa extensão de 33,9 km, sendo 16 em pista dupla. A rodovia evita a passagem pelo trânsito urbano de São Sebastião e Caraguatatuba.

Quanto custa o pedágio no Contorno Sul?

A tarifa básica para automóveis é de R$ 5,20. Motos pagam R$ 2,60; caminhões e ônibus com 2 eixos R$ 10,40, com 3, R$ 15,60. Caminhões com 4 eixos, R$ 20,80, com 5, R$ 26 e com 6 eixos R$ 31,20. Carro com reboque simples paga R$ 7,80, com eixo duplo R$ 10,40.

Como funciona o pedágio free flow?

O sistema atua sem cabines e sem cancelas. O motorista passa por um pórtico instalado na rodovia sem reduzir a velocidade. Um sistema de câmeras e sensores lê a placa e identifica as características do veículo, definindo automaticamente o valor a ser pago.

Toda a Tamoios terá pedágio free flow?

Não. A inovação funciona apenas no novo pedágio do km 13,5 do Contorno Sul. As praças convencionais já existentes no km 16,1, em Jambeiro, e no km 59, em Paraibuna, continuam operando com cancelas, no sistema automático (sem parar) e cabines com cobrança manual. As tarifas básicas são de R$ 5,50 e R$ 11,70, respectivamente.

Como é feito o pagamento do pedágio free flow?

O usuário com tag válida instalada no veículo terá a tarifa paga automaticamente pela operadora da tag. Quem não tem tag pode pagar baixando o aplicativo Tamoios Free Flow no celular. O aplicativo permite o pagamento por meio de consulta avulsa ou com cadastro de usuário - o usuário cadastrado recebe uma mensagem cada vez que passa pelo pórtico. O usuário que não tem tag nem baixou o aplicativo pode pagar através do site da Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br).

Quanto foi investido para viabilizar esse sistema viário?

O sistema viário da Nova Tamoios, incluindo os Contornos, custou R$ 6 bilhões. Metade desse valor foi aplicado na nova serra da Tamoios, que tem 22 km e foi inaugurada em março de 2022. Os contornos Norte, entregue em dezembro do ano passado, e Sul, inaugurado agora, consumiram outros R$ 3 bilhões. A maior parte do investimento é da concessionária, que se ressarce através dos pedágios.

A Tamoios é a única opção de acesso ao litoral norte de SP?

Não. Quem vai para Ubatuba pode seguir pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e pegar a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que não tem pedágio, mas o trecho de serra desta rodovia é bastante sinuoso.

Já quem vai da capital e do interior para as praias de São Sebastião mais próximas de Bertioga, como Boracéia, Juréia e Barra do Una, é vantagem seguir pela rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098).