Após brigas, enteado de Rina lamenta morte: 'Sinto pelos meus irmãos'

Nathan Gouvêa, 30, enteado de Rinaldo Luís de Seixas Pereira, lamentou a morte do padrasto. Em conversa com UOL, o empresário disse que foi um "ano ruim pra todo mundo" e que lamenta pelos irmãos terem perdido o pai.

Foi um ano ruim pra todo mundo e o desfecho trouxe ainda mais tristeza. A palavra da vez é apenas tristeza e nada mais. Acima de tudo, sinto demais pelos meus irmãos terem perdido o pai tão cedo e pelos muitos que o seguiam com amor, que estão sofrendo muito. Importante é sempre lembrar que nossa esperança deve estar somente em Deus. Deus continua aqui e Ele é quem nos dará sabedoria para os próximos capítulos da dádiva que é a vida. A Deus pertence à vida e a morte, o nascer, o crescer e o falecer. Quanto a nós que ficamos, temos o dever de absorver o impacto e seguir adiante, continuando a escrever a História com humildade e coragem. Temos o hoje e o hoje é tudo o que temos, porque o amanhã é incerto. Que Deus ajude a nós todos nesse momento e conforte os corações.

Nathan não falava com o padrasto há alguns anos. Em junho deste ano, o empresário falou com exclusividade ao UOL e relatou que sofria violência física e psicológica por parte do apóstolo Rina. "Me chamava para jogar videogame. Uma vez, coloquei um CD úmido e o jogo não rodava. Para cada vez que eu tentava fazer o jogo funcionar e não dava certo, ele me dava um chute na cabeça"