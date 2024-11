Falta d'água no Rio e na Baixada Fluminense vai até o fim de semana

Grandes instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) também foram afetadas pela falta d'água. A UFRJ está sem aulas e sem água desde terça-feira (26). A Uerj informou que o fornecimento de água está cortado desde o dia 26. "Tendo em vista que o fornecimento ainda não foi normalizado e que os níveis de nossos reservatórios estão baixos, as atividades acadêmicas e a administrativas no campus Maracanã estão suspensas nesta quinta-feira (28)", diz a Uerj.

A Fiocruz informou que o abastecimento de água no Campus Manguinhos foi normalizado e que as atividades presenciais serão retomadas sem restrições nesta sexta-feira (29).

"No Campus Maré, o expediente presencial no prédio sede e demais edificações será mantido normalmente. Continuarão suspensas as atividades não essenciais no centro de pesquisa, inovação e vigilância em covid-19. A medida visa preservar o funcionamento do sistema de refrigeração, já que as reservas de água continuam baixas. O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, no Flamengo, manterá apenas as atividades essenciais. O abastecimento de água no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, em Jacarepaguá, foi normalizado para atender integralmente todas as atividades", diz a Fiocruz.