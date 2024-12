Rio receberá em dezembro 74 mil turistas que chegarão em nove navios

Além disso, durante sete anos, o Pier Mauá foi premiado pela publicação da indústria turística Travel Weekly, na categoria Melhor Porto de Cruzeiros da América do Sul (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

Navios

Os cinco navios das companhias MSC e Costa Cruzeiros trarão cerca de 35 mil turistas entre os dias 1º e 14. De acordo com a assessoria do Píer Mauá, o MSC Poesia, conhecido por elegantes instalações e variedade de opções de entretenimento e gastronomia, estará no terminal no domingo (1º) e no dia 9 de dezembro.

Na segunda-feira (2), o Costa Favolosa atraca no Pier Mauá. Além de diversas áreas de entretenimento, os restaurantes se destacam pela qualidade da culinária italiana.

O MSC Orchestra atracará no terminal na terça-feira (3) e voltará nos dias 6, 9 e 14 de dezembro. Entre as opções recreativas os passageiros podem se divertir em teatros, restaurantes e áreas para relaxamento. "É um dos favoritos entre os cruzeiristas que buscam um serviço atencioso e experiências diversificadas", informou o Pier Mauá.

No dia 5 será a vez do MSC Grandiosa, um dos maiores navios da frota da MSC. A embarcação é conhecida por suas inovações tecnológicas e áreas de divertimento como um parque aquático. Os turistas serão recepcionados neste dia por uma ação especial com a Corte Real do Carnaval, promovida pela Riotur. Também estarão presentes alguns ritmistas de escola de samba.