Fluminense supera Inter nos pênaltis e conquista Copinha Feminina

O Fluminense garantiu a conquista da segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Feminino ao superar o Internacional por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, no último domingo (15) no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Com o triunfo das Meninas de Xerém, o troféu da Copinha Feminina permanece no Rio de Janeiro, pois na primeira edição da competição o título ficou com o Flamengo, que bateu o Botafogo por 2 a 0 com gols de Mariana e Pimenta.

Um dos grandes destaques do Tricolor das Laranjeiras foi a goleira Thainá, que, aos 17 anos de idade, defendeu uma cobrança na decisão por pênaltis. "Estou muito feliz, trabalhamos muito forte para conquistar esse título", declarou a atleta em entrevista à Federação Paulista de Futebol (FPF).