Lula diz que Ney Latorraca foi ator e diretor de carisma marcante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nas redes sociais sobre a morte do ator e diretor Ney Latorraca. "O Brasil se despede do grande Ney Latorraca, aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e o Arandir, em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes em 2003 por passar 11 anos em cartaz".

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", disse Lula na mensagem.

O ator Marco Nanini, que ficou em cartaz vários anos com Latorraca na peça O Mistério de Irma Vap, escreveu: "Querido Ney, hoje, no dia de sua partida, me pego mergulhado nas memórias de nossas muitas histórias. Ator de imenso talento, companheiro de cena generoso e divertido. Você, protagonista de uma carreira brilhante, deixa saudades mas também a sua marca", escreveu Nanini.