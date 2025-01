FAB entrega dados de caixas-pretas para agência do Cazaquistão

Profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira, encerraram, em Brasília, os trabalhos de extração, aquisição e validação dos dados contidos nas duas caixas-pretas do avião Embraer 190, que caiu no Cazaquistão no dia 25 de dezembro. As caixas-pretas trazem os registros de comunicação de voz e também os dados do que ocorreu no voo.

O acidente causou a morte de pelo menos 38 pessoas. Havia 67 a bordo, incluindo cinco tripulantes. A aeronave de fabricação brasileira, operada pela Azerbaijan Airlines, decolou de Baku, no Azerbaijão, e tinha como destino a cidade de Grozny, na Rússia.

Notícias relacionadas:

O Cenipa informou que todas as informações obtidas foram entregues à agência do Cazaquistão responsável pela análise e investigação do acidente, já que o avião caiu naquele país.Segundo o que foi divulgado por agências de notícias internacionais, a aeronave, no percurso, acabou desviando da rota original até cair do lado oposto ao Mar Cáspio. Há suspeitas de que o jato foi atingido pelas defesas antiaéreas russas, que atacavam drones ucranianos.