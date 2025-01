Mulher que esteve no litoral de SP morre com sintomas de virose

O município de Cristais Paulista, na região de Franca, interior de São Paulo, confirmou nesta segunda-feira (6) a morte de Amanda Caroline Resende de Oliveira, 29 anos, que passou por atendimento no sábado na unidade de pronto atendimento da cidade. Amanda estava em uma chácara no município quando passou mal, no sábado (4), com diarreia e vômito . Antes disso, ela esteve no litoral paulista, região que passa por um surto de virose.

Segundo a secretária de Saúde, Thaisa Barion, ainda não é possível confirmar a causa da morte, que está sendo investigada pelo Serviço de Verificação de Óbito. Parentes da vítima também apresentaram os mesmos sintomas, porém com uma melhor evolução.

Notícias relacionadas:

O estado enfrenta um surto de virose gastrointestinal no Guarujá e em municípios próximos, com relato de aumento de procura de unidades de saúde nas duas últimas semanas e cerca de 2 mil pessoas com sintomas relacionados.