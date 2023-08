Por que SP e Rio têm chuva atípica para o inverno? Meteorologistas explicam

Não foi só o frio que atingiu o Sudeste do Brasil nesse final de semana. Os estados de São Paulo e do Rio também precisaram conviver com a chuva, que chegou forte em algumas regiões, em especial no litoral. A precipitação foi maior do que o esperado para esta época.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden), do governo federal, mostram que choveu 286,6 milímetros na região de Ubatuba entre sexta-feira, 25, e a manhã desta segunda. São Sebastião registrou 188 milímetros no mesmo período.

O Rio de Janeiro também contou com grandes acumulados de chuva no final de semana: foram 178 milímetros em Mangaratiba e 177mm em Petrópolis. Na capital, foram 208 milímetros na Rocinha, favela da zona sul, segundo levantamento do Alerta Rio.