Marinha e Aeronáutica pagam pensão para 493 parentes de 'mortos fictícios'

Neste domingo (10) atendendo à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o Exército decidiu pelo afastamento de Cid de suas funções. A instituição diz que o ex-ajudante de ordens da Presidência vai ficar agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar cargo. O salário dele, de R$ 27 mil, será mantido.

Caso o Exército decida pela expulsão de Cid, a esposa do tenente-coronel seria considerada viúva e receberia pensão, proporcional ao tempo de contribuição para a previdência militar. Caso seja punido, o ex-braço-direito de Bolsonaro engrossará a lista de 16 mil militares expulsos apenas do Exército, de 2012 a 2023, de acordo com o Departamento-Geral do Pessoal do Estado-Maior do Exército.

É o caso, por exemplo, de Ailton Gonçalves Moraes Barros, major bolsonarista autodeclarado o "01 de Bolsonaro", investigado pela Polícia Federal (PF) por participação no esquema de fraudes em dados de vacinação da covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ele foi expulso do Exército, em 2006, após o Superior Tribunal Militar entender que havia "robusto" conjunto de provas que indicaram que o comportamento e as atitudes do então capitão não eram "condizentes" com sua situação de oficial.

A mulher de Ailton Barros recebe pensão de R$ 22,8 mil por mês, desde outubro de 2008, segundo dados do Portal da Transparência.

Reformas nas regras são necessárias

Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva foi professor do tenente-coronel Mauro Cid na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme). Especialista em assuntos militares, Teixeira foi assessor do Ministério da Defesa até a ascensão de Bolsonaro ao poder. De acordo com o professor, o código disciplinar das Forças Armadas é rígido com casos de desvio de conduta dos militares, mas há a necessidade de reformas.