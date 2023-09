Ministro: Saída do Brasil de Tribunal Penal Internacional não é discutida

O ministro afirmou que "não existe nenhuma discussão" sobre um saída do tratado. Segundo ele, o foco do Brasil agora é usar sua presidência do G20 para debater temas como desigualdade social e meio ambiente.

Na semana passada, Lula chegou a afirmar que o país não prenderia Putin em uma eventual presença do presidente russo na cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em 2024. Hoje, o petista recuou e disse que caberá à justiça avaliar uma eventual prisão.

Paulo Pimenta classificou a presença do presidente russo no Brasil como algo secundário. A fala de Lula gerou debate porque há mandados de prisão expedidos pelo TPI contra Putin e, como signatário, o Brasil é obrigado a cumprir a ordem internacional.

A Rússia, se vai participar, se não vai participar, se o Putin pode participar ou não... Essas são questões absolutamente secundárias diante da importância do Brasil assumir essa responsabilidade [da presidência do G20]. [...] Não existe nenhuma discussão nesse sentido [do Brasil deixar o TPI]. O que eu estou reafirmando aqui é que a pauta é outra.

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom

Lula no Rio Grande do Sul

"Se for necessário, o presidente com certeza estará no Rio Grande do Sul, como pode estar em qualquer outro lugar onde a presença dele seja indispensável", respondeu Pimenta sobre eventual ida de Lula iria ao estado, afetado pela passagem de um ciclone extratropical na semana passada.