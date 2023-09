CPI do 8/1: Deputado pede acareação entre Zambelli e hacker Delgatti

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou hoje na CPMI do 8/1 um pedido de convocação do hacker Walter Delgatti Neto e de Carla Zambelli (PL-SP) para uma acareação entre os dois.

O que aconteceu

Pedido foi feito para confrontar as versões sobre contrato de prestação de serviço entre os dois e reunião com Bolsonaro. A acareação é um instrumento de investigação que permite a descoberta da verdade por meio do confronto de declarações contraditórias de duas pessoas sobre um mesmo fato, com ambos colocados frente a frente.