Sakamoto: Lula não sabe tudo; para evitar 'groselha', silêncio é o melhor

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto analisou no UOL News as recentes declarações do presidente Lula (PT) sobre uma eventual prisão do líder russo Vladimir Putin caso viajasse ao Brasil para a reunião do G20, em 2024.

Para Sakamoto, o presidente não precisa ter uma opinião formada sobre todos os assuntos que o rodeiam. E lembrou que, embora o petista seja conhecido por historicamente adotar uma estratégia de improviso, a prática tem comprometido o seu recente histórico de declarações.