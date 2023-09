Mulher morre afogada ao ficar presa em carro levado pela correnteza em Porto Alegre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "grande perigo" devido às chuvas que atingem a Região Metropolitana. Porto Alegre tem o mês de setembro mais chuvoso já registrado pelo Inmet, que começou a medição em 1916.

A Defesa Civil Municipal prorrogou, na noite da terça-feira, o alerta meteorológico que está em vigor desde o último dia 18 em Porto Alegre. Desta vez, além de possíveis inundações, o órgão lista a possibilidade de quedas e deslizamentos de terra. O aviso é válido até sexta-feira, 29.

O nível do Lago Guaíba bateu a marca de 2,77 metros no período da tarde da terça, na segunda maior medição desde 1967. No período, o índice é superado apenas pelo registrado em 2015, quando chegou a 2,94 metros.

No início do mês, a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou 49 mortos.