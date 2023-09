Nestlé pretende aumentar vendas de produtos mais saudáveis até 2030

Barcelona, 28 - A gigante suíça de alimentos Nestlé pretende aumentar as vendas de produtos com maior valor nutricional até o fim da década, anunciou a companhia nesta quinta-feira. A expectativa é de que as vendas desses produtos aumentem entre 20 bilhões e 25 bilhões de francos suíços (US$ 21,7 bilhões e US$ 27,2 bilhões) até 2030, ou 50% em relação aos níveis de 2022.

A meta inclui alimentos à base de plantas, como hambúrgueres veganos, leite em pó, algumas refeições prontas, além de alimentos para bebês, suplementos vitamínicos e minerais. Produtos para pets e fórmulas infantis para bebês de 0 a 12 meses não estão incluídos.

Empresas de alimentos e bebidas têm enfrentado pressão nos últimos anos para melhorar o perfil de saúde de seus portfólios e depender menos de produtos não saudáveis, geralmente ricos em açúcar e gorduras saturadas.