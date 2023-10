Butantan descobre molécula com potencial para combater superbactérias

Uma molécula identificada e sintetizada por pesquisadores do Instituto Butantan, batizada de Doderlina, se mostrou eficaz no combate a diferentes superbactérias e fungos, segundo estudo publicado na revista científica Research in Microbiology.

Extraído da Lactobacillus acidophilus, uma bactéria que habita a microbiota humana, o composto não é tóxico e tem potencial para se tornar um novo antibiótico no futuro, capaz de ajudar a combater infecções resistentes, em especial gastrointestinais e pulmonares.

A resistência de superbactérias é considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem como principal causa o uso indiscriminado de antibióticos.